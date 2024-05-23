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В Китае отреагировали на заявление министра обороны Британии о предоставлении оружия РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 23 мая 2024, 22:02
В Китае отреагировали на заявление министра обороны Британии о предоставлении оружия РФ

Представитель МИД Китая назвал слова министра обороны Британии о готовности Китая предоставить России военную помощь для войны против Украины "безосновательными и безответственными".

Источник: представитель МИД Китая Ван Вэньбин

Прямая речь: "Мы осуждаем безосновательное и безответственное очернение Китая британским политиком. Мы отметили тот факт, что эти замечания британской стороны даже не были поддержаны ее "близким союзником"...

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Мы хотели бы сказать британскому политику, что очернение Китая не поможет Великобритании выйти из затруднительного положения в отношении Украины, а тем более не решит сложные внутренние проблемы Великобритании.

Вместо того, чтобы безосновательно обвинять Китай, почему бы не взглянуть на то, какую роль сыграла сама Великобритания в украинском вопросе?".

Детали: Китайский представитель заявил, что это Великобритания, а не Китай, "подливает масла в огонь вокруг Украины".

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По словам Вэньбина, два года назад Россия и Украина "были близки к соглашению о прекращении конфликта", но Британия, среди прочих, "помешала", чтобы остановить его, и с тех пор конфликт продолжается.

Он также сказал, что "британская сторона сделала безответственные заявления, что вызывает тревогу".

Также представитель МИД Китая заявил, что они будут "продолжать упорно работать над продвижением мирных переговоров и выступать против раздувания огня", но будут защищать интересы Китая.

Напомним:

  • Министр обороны США Грант Шаппс во время конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы США и Великобритании имеют доказательства того, что из Китая в Россию поступает или будет поступать летальное оружие для использования на поле боя в Украине.
  • Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, комментируя слова Шаппса ответил, что в США выражали обеспокоенность тем, что Китай может предоставить оружие России, но пока не видели этого.

Темы: КитайУкраинаРосcияВеликобритания
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