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Буданов підтримав проведення "Форуму російської опозиції" у Львові

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 22:36
Буданов підтримав проведення Форуму російської опозиції у Львові
Кирило Буданов. Фото - УП

У Львові пройшов "Форум російської опозиції на підтримку України, у якому нібито взяли участь 40 російських опозиційних об’єднань. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав проведення подібних заходів, адже вони "наближають кінець режиму Путіна". 

Джерело: сайт Головного управління розвідки, мер Львова Андрій Садовий, ексдепутат держдуми РФ Ілля Пономарьов, "РусМонитор"

Деталі: Відомо, що на форумі було понад 40 учасників від провідних опозиційних обʼєднань.

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За його даними, в роботі брали участь представники трьох добровольчих російських батальйонів, які воювали на боці України, також були представники Офісу президента України та Верховної Ради.

В ухваленій за підсумками заходу резолюції учасники вказують, що висловлюють підтримку мирним ініціативам українського президента Володимира Зеленського, які він озвучує перед Міжнародною конференцією миру у Швейцарії.

Дослівно резолюція: "Припинення війни та створення сталого миру та безпеки в Європі, а також покарання воєнних злочинців і справедлива компенсація Україні завданої воєнними діями шкоди неможливі без зміни влади та демократичної перебудови Росії".

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Деталі: Мер Львова Андрій Садовий відреагував на факт проведення такого форуму, заявивши, що надіслав запити до відповідних органів.

Пряма мова Садового: "Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники — нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже надіслав".

Деталі: У ГУР МО повідомили, що в роботі форуму взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил Оборони України.

Дослівно ГУР МО: "Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором.

Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка кремля у війні проти України".

Теми: розвідкаЛьвів
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