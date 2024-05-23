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Буданов поддержал проведение "Форума российской оппозиции" во Львове

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 22:36
Буданов поддержал проведение Форума российской оппозиции во Львове
Кирилл Буданов. Фото - УП

Во Львове прошел "Форум российской оппозиции в поддержку Украины, в котором якобы приняли участие 40 российских оппозиционных объединений. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал проведение подобных мероприятий, ведь они "приближают конец режима Путина". 

Источник: сайт Главного управления разведки, мэр Львова Андрей Садовый, эксдепутат госдумы РФ Илья Пономарев, "РусМонитор"

Детали: Известно, что на форуме было более 40 участников ведущих оппозиционных объединений.

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По его данным, в работе принимали участие представители трех добровольческих российских батальонов, воевавших на стороне Украины, также были представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

В принятой по итогам мероприятия резолюции участники указывают на то, что выражают поддержку мирным инициативам украинского президента Владимира Зеленского, которые он озвучивает перед Международной конференцией мира в Швейцарии.

Дословно резолюция: "Прекращение войны и создание устойчивого мира и безопасности в Европе, а также наказание военных преступников и справедливая компенсация Украине нанесенного военными действиями ущерба невозможны без смены власти и демократической перестройки России".

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Детали: Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на факт проведения такого форума, заявив, что направил запросы в соответствующие органы.

Прямая речь Садового: "Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники — якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известны. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже послал" .

Детали: В ГУР МО сообщили, что в работе форума приняли участие представители политической и вооруженной оппозиции в путинский режим, в том числе и делегаты от добровольческих подразделений, воюющих в составе Сил Обороны Украины.

Дословно ГУР МО: "Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором.

Подобные события приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение кремля в войне против Украины".

Темы: разведкаЛьвов
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