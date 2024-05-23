Одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи

У низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня повідомили про вибухи.

Джерело: паблік "Кримський вітер", Крим.Реалії, "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів, призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов

Деталі: Зокрема про звуки вибухів пишуть у тимчасово окупованих Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Зокрема "Суспільне" пише про щонайменше п’ять вибухів у Алушті.

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Одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи



Відео з місцевих пабліків. pic.twitter.com/4s6sevWALx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2024

Як стверджується, йдеться про роботу ППО. Окупаційна російська влада ці повідомлення офіційно поки не коментувала.

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Місцеві пабліки публікують відео з, очевидно, місць влучань.

Оновлено о 23:24: Призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів в Сімферопольському районі загинули двоє перехожих. А у районі Алушти "зафіксовано попадання по порожньому об'єкту господарського призначення".