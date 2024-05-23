Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах
В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах.
Источник: паблик "Крымский ветер", Крым.Реалии, "Суспільне" со ссылкой на местных жителей, назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов
Детали: В частности, о звуках взрывов пишут во временно оккупированных Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. В частности, "Суспільне" пишет о минимум пяти взрывах в Алуште.
Одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2024
Відео з місцевих пабліків. pic.twitter.com/4s6sevWALx
Как утверждается, речь идет о работе ПВО. Оккупационные российские власти эти сообщения официально пока не комментировали.
Местные паблики публикуют видео с, по-видимому, мест попаданий.
Обновлено в 23:24: Назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе погибли двое прохожих. А в районе Алушты "зафиксировано попадание по пустому объекту хозяйственного назначения".