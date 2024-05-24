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Президента Чехії госпіталізували після аварії

Олена ІвашківП'ятниця, 24 травня 2024, 02:15
Президента Чехії госпіталізували після аварії
Петр Павел, фото: novinky.cz

Президент Чехії Петр Павел отримав травми під час поїздки на мотоциклі в четвер увечері. 

Джерело: Офіс президента Чехії у X, novinky.cz

Деталі: За офіційною інформацією, травми Петра Павела  несерйозні. Проте деякий час йому доведеться провести у військовому госпіталі. 

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За даними поліції, аварія сталася на закритій спортивній трасі.

За яких саме обставин, поки невідомо.  

У поліції заявили, що не розслідують аварію, оскільки вона сталася не на дорозі.

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Центральний військовий госпіталь підтвердив ввечері, що надав допомогу президенту Павелу, який отримав несерйозні травми на мотоциклі. Він залишається там для спостереження.

Довідково: 

Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів, є власником BMW GS1250. 

Він не відмовився від свого хобі коли був головою військового комітету НАТО і після обрання президентом. 

Через це Павела складніше охороняти: це створює тактичні та логістичні вимоги до його охоронців. У поїздках президента Чехії супроводжують співробітники поліції на мотоциклах.

Нагадаємо: 

Теми: Чехія
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