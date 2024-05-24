Президента Чехии госпитализировали после аварии
Президент Чехии Петр Павел получил травмы во время езды на мотоцикле в четверг вечером.
Источник: Офис президента Чехии в X, novinky
Детали: По официальной информации, травмы Петра Павела несерьезные. Однако некоторое время ему придется провести в военном госпитале.
По данным полиции, авария произошла на закрытой спортивной трассе.
При каких именно обстоятельствах, пока неизвестно.
В полиции заявили, что не расследуют аварию, поскольку она произошла не на дороге.
Центральный военный госпиталь подтвердил вечером, что оказал помощь президенту Павелу, который получил несерьезные травмы на мотоцикле. Он остается там для наблюдения.
Справочно:
Павел известен своей страстью к мотоциклам, является владельцем BMW GS1250.
Он не отказался от своего хобби когда был председателем военного комитета НАТО и после избрания президентом.
Из-за этого Павела сложнее охранять: это создает тактические и логистические требования к его охранникам. В поездках президента Чехии сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.
Напомним:
- Чешский президент Петр Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.
- Павел считает наивными мысли, что Украина сможет отвоевать у России оккупированные территории "в обозримом будущем". Ведь Россия просто так их не отдаст.
- Он также заявил, что заявил, что заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.