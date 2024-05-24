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Президента Чехии госпитализировали после аварии

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 02:15
Президента Чехии госпитализировали после аварии
Петр Павел, фото: novinky.cz

Президент Чехии Петр Павел получил травмы во время езды на мотоцикле в четверг вечером. 

Источник: Офис президента Чехии в X, novinky

Детали: По официальной информации, травмы Петра Павела несерьезные. Однако некоторое время ему придется провести в военном госпитале. 

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По данным полиции, авария произошла на закрытой спортивной трассе.

При каких именно обстоятельствах, пока неизвестно.  

В полиции заявили, что не расследуют аварию, поскольку она произошла не на дороге.

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Центральный военный госпиталь подтвердил вечером, что оказал помощь президенту Павелу, который получил несерьезные травмы на мотоцикле. Он остается там для наблюдения.

Справочно: 

Павел известен своей страстью к мотоциклам, является владельцем BMW GS1250. 

Он не отказался от своего хобби когда был председателем военного комитета НАТО и после избрания президентом. 

Из-за этого Павела сложнее охранять: это создает тактические и логистические требования к его охранникам. В поездках президента Чехии сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.

Напомним: 

  • Чешский президент Петр Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.
  • Павел считает наивными мысли, что Украина сможет отвоевать у России оккупированные территории "в обозримом будущем". Ведь Россия просто так их не отдаст.
  • Он также заявил, что заявил, что заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.

Темы: Чехия
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