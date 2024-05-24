Президента Чехии госпитализировали после аварии

Президент Чехии Петр Павел получил травмы во время езды на мотоцикле в четверг вечером.

Источник: Офис президента Чехии в X, novinky

Детали: По официальной информации, травмы Петра Павела несерьезные. Однако некоторое время ему придется провести в военном госпитале.

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По данным полиции, авария произошла на закрытой спортивной трассе.

При каких именно обстоятельствах, пока неизвестно.

В полиции заявили, что не расследуют аварию, поскольку она произошла не на дороге.

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Центральный военный госпиталь подтвердил вечером, что оказал помощь президенту Павелу, который получил несерьезные травмы на мотоцикле. Он остается там для наблюдения.

Справочно:

Павел известен своей страстью к мотоциклам, является владельцем BMW GS1250.

Он не отказался от своего хобби когда был председателем военного комитета НАТО и после избрания президентом.

Из-за этого Павела сложнее охранять: это создает тактические и логистические требования к его охранникам. В поездках президента Чехии сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.

Напомним: