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Путін планує долучити Білорусь до ядерних навчань 

Олена ІвашківП'ятниця, 24 травня 2024, 06:45
Путін планує долучити Білорусь до ядерних навчань 
Володимир Путін та Олександр Лукашенко, фото: РИА Новости

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що під час свого візиту до Білорусі має намір обговорити з білоруським диктатором Олександром Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах".

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Деталі: У четвер увечері літак російського правителя приземлився в аеропорту білоруської столиці. 

За даними прес-служби білоруського лідера, 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

Передісторія: 

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Теми: РосіяБілорусьядерна зброя
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