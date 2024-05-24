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Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям 

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 06:45
Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям 
Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: РИА Новости

Глава России Владимир Путин заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с белорусским диктатором Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях".

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Детали: В четверг вечером самолет российского правителя приземлился в аэропорту белорусской столицы. 

По данным пресс-службы белорусского лидера, 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

Темы: РосcияБеларусьядерное оружие
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