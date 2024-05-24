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Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину: є руйнування, 2 постраждалих

Ірина БалачукП'ятниця, 24 травня 2024, 08:05
Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину: є руйнування, 2 постраждалих
Фото з Telegram Сергія Лисака

Щонайменше дві людини постраждали, а також пошкоджені житловий  будинок, магазин, автобус і авто у  Дніпропетровській області у результаті ранкової атаки окупантів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram   

Пряма мова Лисака: "Із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо, двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто". 

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Інформація про інші можливі збитки, завдані окупантами, уточнюється.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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