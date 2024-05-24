Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину: є руйнування, 2 постраждалих

Щонайменше дві людини постраждали, а також пошкоджені житловий будинок, магазин, автобус і авто у Дніпропетровській області у результаті ранкової атаки окупантів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо, двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Інформація про інші можливі збитки, завдані окупантами, уточнюється.