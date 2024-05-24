Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину: є руйнування, 2 постраждалих
П'ятниця, 24 травня 2024, 08:05
Щонайменше дві людини постраждали, а також пошкоджені житловий будинок, магазин, автобус і авто у Дніпропетровській області у результаті ранкової атаки окупантів.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо, двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто".
Реклама:
Деталі: Інформація про інші можливі збитки, завдані окупантами, уточнюється.