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Россияне утром атаковали Днепропетровскую область: есть разрушения, 2 пострадавших

Ирина БалачукПятница, 24 мая 2024, 08:05
Россияне утром атаковали Днепропетровскую область: есть разрушения, 2 пострадавших
Фото из Telegram Сергея Лысака

По меньшей мере два человека пострадали, а также повреждены жилой дом, магазин, автобус и авто в Днепропетровской области в результате утренней атаки оккупантов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram  

Прямая речь Лысака: "С самого утра враг снова целится по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе. Из артиллерии обстрелял Марганецкую общину. Предварительно, двое пострадавших. Повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковой автомобиль".

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Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: Информация о других возможных убытках, нанесенных оккупантами, уточняется.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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