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За добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 травня 2024, 08:58
За добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото: Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень із окупантами. 

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 113 бойових зіткнень".

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Деталі: За минулу добу окупанти здійснили 3 ракетні (13 ракет), 57 авіаударів (97 КАБів), понад 990 ударів дронами-камікадзе (Шахеди, Ланцети, FPV-дрони), понад 4000 обстрілів, зокрема 147 із застосуванням РСЗВ. 

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом там відбулося 4 бойові зіткнення. Бої точилися в врайонах н.п. Липці, Стариця і Тихе. За минулу добу окупанти втратили на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу – вбитими, а також 23 одиниці озброєння та військовї техніки.

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 27 атак на позиції ЗСУ.

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На Лиманському напрямку окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону українських військ.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 3 атаки противника, на Краматорському – 10 атак, на Покровському – 28 атак, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 2 атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 11 атак окупантів. 

За минулу добу захисники вразили 1 вузол зв'язку окупантів, 1 станцію РЕБ та 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: Генштаб
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