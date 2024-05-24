За сутки на фронте произошло 113 боевых столкновений с врагом – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 113 боевых столкновений с оккупантами.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 113 боевых столкновений".

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Детали: За минувшие сутки оккупанты совершили 3 ракетных (13 ракет), 57 авиаударов (97 КАБов), более 990 ударов дронами-камикадзе (Шахеды, Ланцеты, FPV-дроны), более 4000 обстрелов, в том числе 147 с применением РСЗО.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные штурмовые действия. Всего там произошло 4 боевых столкновения. Бои шли в районах н.п. Липцы, Старица и Тихое. За минувшие сутки оккупанты потеряли на севере Харьковщины более 130 человек, из них 31 человек - убитыми, а также 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 27 атак на позиции ВСУ.

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На Лиманском направлении оккупанты совершили 5 попыток прорвать оборону украинских войск.

На Северском направлении защитники отбили 3 атаки противника, на Краматорском - 10 атак, на Покровском - 28 атак, на Кураховском - 16 атак, на Времовском - 2 атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 11 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники поразили 1 узел связи оккупантов, 1 станцию РЭБ и 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.