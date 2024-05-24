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В одному з ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний: буде перевірка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 09:46
В одному з ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний: буде перевірка
ілюстративне фото з сайту sud.ua

В одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті помер військовозобов'язаний, ведеться перевірка.

Джерело: Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook

Деталі: У повідомленні зазначається, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної  та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.

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При цьому визнається, що "на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії".

Вказано, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", яка по приїзду констатувала смерть.

Дослівно: "Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

У березні стало відомо, що ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця.

Теми: ТЦКЗакарпаття
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