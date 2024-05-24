В одному з ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний: буде перевірка
В одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті помер військовозобов'язаний, ведеться перевірка.
Джерело: Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook
Деталі: У повідомленні зазначається, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.
При цьому визнається, що "на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії".
Вказано, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", яка по приїзду констатувала смерть.
Дослівно: "Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку".
Нагадаємо: 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.
У березні стало відомо, що ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця.