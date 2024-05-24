В одном из ТЦК Закарпатья умер военнообязанный: назначена проверка

В одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье умер военнообязанный, ведется проверка.

Источник: Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook

Детали: В сообщении отмечается, что в состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета.

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При этом признается, что "к сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии".

Указано, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезду констатировала смерть.

Дословно: "Выражаем соболезнования родным и близким. Сообщаем, по данному факту назначена служебная проверка".

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Напомним: 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.

В марте стало известно, что ТЦК на Закарпатье проверяют из-за попытки самоубийства парня.