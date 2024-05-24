Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

С Харьковщины принудительно эвакуируют 123 ребенка

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 10:16
С Харьковщины принудительно эвакуируют 123 ребенка
иллюстративное фото Getty Images

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о согласованном решении о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Источник: Минреинтеграции

Детали: Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

Реклама:

Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Обязательную эвакуацию принудительным способом 123 детей планируют осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область.

ВИДЕО ДНЯ

Эвакуация будет проводиться в течение 60 суток. Она осуществляется бесплатно.

Более подробную информацию можно найти на сайте министерства.

Напомним: На Харьковском направлении враг продолжает наступательные штурмовые действия. По данным Генштаба, за сутки 23 мая произошло 4 боевых столкновения.

Темы: эвакуациядетиХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
эвакуация
В Волчанске РФ обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации, есть погибший и раненый – Клименко
Уже более 10 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области
Россияне попали по авто во время эвакуации из Волчанска: есть погибшие
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: