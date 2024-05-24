С Харьковщины принудительно эвакуируют 123 ребенка

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о согласованном решении о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Источник: Минреинтеграции

Детали: Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

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Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Обязательную эвакуацию принудительным способом 123 детей планируют осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область.

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Эвакуация будет проводиться в течение 60 суток. Она осуществляется бесплатно.

Более подробную информацию можно найти на сайте министерства.

Напомним: На Харьковском направлении враг продолжает наступательные штурмовые действия. По данным Генштаба, за сутки 23 мая произошло 4 боевых столкновения.