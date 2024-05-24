Глава польського Сенату прибула до Києва

Спікерка польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська прибула з візитом до України вранці 24 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на віцеспікерку українського парламенту Олену Контратюк та саму Кідаву-Блонську

Пряма мова Кондратюк: "Зустріла пані спікерку на київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків".

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Деталі: Вона опублікувала фото з вокзалу і подякувала Сенату Польщі за підтримку України.

Фото з Facebook Олени кондратюк

Кідава-Блонська повідомила, що у рамках візиту виступить перед депутатами Верховної Ради та проведе зустріч з її спікером Русланом Стефанчуком.

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