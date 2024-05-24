Глава польського Сенату прибула до Києва
П'ятниця, 24 травня 2024, 11:07
Спікерка польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська прибула з візитом до України вранці 24 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на віцеспікерку українського парламенту Олену Контратюк та саму Кідаву-Блонську
Пряма мова Кондратюк: "Зустріла пані спікерку на київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків".
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Деталі: Вона опублікувала фото з вокзалу і подякувала Сенату Польщі за підтримку України.
Кідава-Блонська повідомила, що у рамках візиту виступить перед депутатами Верховної Ради та проведе зустріч з її спікером Русланом Стефанчуком.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Кідава-Блонська, яка у 2021 році претендувала на участь у президентських виборах від партії Дональда Туска, була обрана новим маршалком Сенату Польщі в листопаді минулого року.
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