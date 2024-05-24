Глава польского Сената прибыла в Киев

Спикер польского Сената Малгожата Кидава-Блонская прибыла с визитом в Украину утром 24 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на вице-спикера украинского парламента Елену Контратюк и саму Кидаву-Блонскую

Прямая речь Кондратюк: "Встретила госпожу спикера на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений".

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Детали: Она опубликовала фото с вокзала и поблагодарила Сенат Польши за поддержку Украины.

Фото С Facebook ЕленЫ кондратюк

Кидава-Блонская сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.

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