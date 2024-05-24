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"Плив річкою без ознак життя" прикордонники дістали з Тиси потопельника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 14:56
Плив річкою без ознак життя прикордонники дістали з Тиси потопельника
фото ДПСУ

На Закарпатті прикордонники виявили чергового потопельника в річці Тиса.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону побачив у Тисі тіло людини (за даними УП - у п'ятницю 24 травня).

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Потопельника несло течією вздовж берега. Прикордонники викликали співробітників ДСНС і Нацполіції.

На певному етапі тіло чоловіка прикордонникам вдалося зупинити та витягнути на берег.

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Як з’ясувалося, потопельник був жителем Закарпаття 1975 року народження.

Дослівно: "Які обставини змусили чоловіка опинитися у річці, котра забрала його життя – встановить слідство".

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Теми: ЗакарпаттяПрикордонна служба
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