"Плив річкою без ознак життя" прикордонники дістали з Тиси потопельника
На Закарпатті прикордонники виявили чергового потопельника в річці Тиса.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Повідомляється, що під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону побачив у Тисі тіло людини (за даними УП - у п'ятницю 24 травня).
Потопельника несло течією вздовж берега. Прикордонники викликали співробітників ДСНС і Нацполіції.
На певному етапі тіло чоловіка прикордонникам вдалося зупинити та витягнути на берег.
Як з’ясувалося, потопельник був жителем Закарпаття 1975 року народження.
Дослівно: "Які обставини змусили чоловіка опинитися у річці, котра забрала його життя – встановить слідство".
Читайте також: Після зниження води Тиса відкриває страшні знахідки: за добу виявили трьох потопельників
Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон