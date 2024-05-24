"Плыл по реке без признаков жизни" пограничники достали из Тисы утопленника

На Закарпатье пограничники обнаружили очередного утопленника в реке Тиса.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что во время патрулирования пограничный наряд отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда увидел в Тисе тело человека (по данным УП - в пятницу 24 мая).

Реклама:

Утопленника несло течением вдоль берега. Пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

На определенном этапе тело мужчины пограничникам удалось остановить и вытащить на берег.

ВИДЕО ДНЯ

Как выяснилось, утопленник был жителем Закарпатья 1975 года рождения.

Дословно: "Какие обстоятельства заставили мужчину оказаться в реке, которая унесла его жизнь - установит следствие".

Читайте также: После снижения воды Тиса открывает страшные находки: трое утопленников за сутки

Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу