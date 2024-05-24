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Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 15:31
Розвідка Британії: Росія задіяла африканські ресурси при наступі на Вовчанськ
Фото: Getty Images

Британська розвідка заявила, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки, йдеться про "Африканський корпус", у складі якого – колишні вагнерівці.

Джерело: огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Протягом останнього тижня, згідно з оглядом, Росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ.

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"Африканський корпус" Міноборони РФ, створений у грудні 2023 року, складається з понад 2 тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в групі Вагнера. Підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері", - йдеться в огляді.

Міністерство оборони Росії майже напевно передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до цього наступу. Дуже ймовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки, заявили у британському Міноборони.

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Теми: війнаВелика БританіяРосія
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