Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 24 мая 2024, 15:31
Разведка Британии: Россия задействовала африканские ресурсы при наступлении на Волчанск
Фото: Getty Images

Британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки, речь идет об "Африканском корпусе", в составе которого - бывшие вагнеровцы.

Источник: обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда"

Детали: В течение последней недели, согласно обзору, Россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск.

Реклама:

"Африканский корпус" Минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, состоит из более 2 тысяч солдат и офицеров регулярных войск, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера. Подразделения "Африканского корпуса", вероятнее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере", - говорится в обзоре.

Министерство обороны России почти наверняка передислоцировало отряды из "Африканского корпуса" к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Очень вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки, заявили в британском Минобороны.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая: "Схемы" опубликовали снимки
Зеленский приехал в Харьков и провел оперативное совещание
Генштаб: Силы обороны остановили россиян на Харьковщине, переходят к контрнаступлению
ОВА: Третью линию обороны на Харьковщине начали строить с начала марта, пик был в апреле
Последние новости
15:23
Эпидемия близорукости: какие методы предлагают ученые для профилактики заболевания у детей
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:21
Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: