Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки, речь идет об "Африканском корпусе", в составе которого - бывшие вагнеровцы.

Источник: обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда"

Детали: В течение последней недели, согласно обзору, Россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск.

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"Африканский корпус" Минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, состоит из более 2 тысяч солдат и офицеров регулярных войск, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера. Подразделения "Африканского корпуса", вероятнее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере", - говорится в обзоре.

Министерство обороны России почти наверняка передислоцировало отряды из "Африканского корпуса" к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Очень вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки, заявили в британском Минобороны.

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