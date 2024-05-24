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Генштаб ЗСУ планують скоротити на 60%, деяких військових відправлять в бойові частини

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 16:34
Генштаб ЗСУ планують скоротити на 60%, деяких військових відправлять в бойові частини
Євгеній Острянський, фото: facebook генштабу

Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Євгеній Острянський заявив, що під час реформування Генерального штабу ЗСУ планується зменшити його штатну чисельність на 60%, декого направлять у бойові військові частини.

Джерело: Острянський під час брифінгу

Пряма мова: "У лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків".

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Деталі: За його словами за рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

"Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій", - пояснив Острянський.

Він пояснив, що в Міноборони розуміють, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

ВІДЕО ДНЯ

Також начальник Головного управління оборонного планування Генштабу додав, що тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил, серед яких і формування командування Сил безпілотних систем.

Теми: війнаЗбройні силиреформи
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