Генштаб планируют сократить на 60%, некоторых военных отправят в боевые части
Начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что во время реформирования Генерального штаба ВСУ планируется уменьшить его штатную численность на 60%, некоторых направят в боевые воинские части.
Источник: Острянский во время брифинга
Прямая речь: "В феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов".
Детали: По его словам за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.
"Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий", - пояснил Острянский.
Он пояснил, что в Минобороны понимают, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.
Также начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба добавил, что продолжаются мероприятия по усовершенствованию структуры Вооруженных сил, среди которых и формирование командования Сил беспилотных систем.