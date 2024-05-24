Генштаб планируют сократить на 60%, некоторых военных отправят в боевые части

Начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что во время реформирования Генерального штаба ВСУ планируется уменьшить его штатную численность на 60%, некоторых направят в боевые воинские части.

Источник: Острянский во время брифинга

Прямая речь: "В феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов".

Реклама:

Детали: По его словам за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.

"Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий", - пояснил Острянский.

Он пояснил, что в Минобороны понимают, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

ВИДЕО ДНЯ

Также начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба добавил, что продолжаются мероприятия по усовершенствованию структуры Вооруженных сил, среди которых и формирование командования Сил беспилотных систем.