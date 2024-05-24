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Генштаб планируют сократить на 60%, некоторых военных отправят в боевые части

Станислав ПогориловПятница, 24 мая 2024, 16:34
Генштаб планируют сократить на 60%, некоторых военных отправят в боевые части
Евгений Острянский, фото: Facebook Генштаба

Начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что во время реформирования Генерального штаба ВСУ планируется уменьшить его штатную численность на 60%, некоторых направят в боевые воинские части.

Источник: Острянский во время брифинга

Прямая речь: "В феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов".

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Детали: По его словам за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.

"Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий", - пояснил Острянский.

Он пояснил, что в Минобороны понимают, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

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Также начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба добавил, что продолжаются мероприятия по усовершенствованию структуры Вооруженных сил, среди которых и формирование командования Сил беспилотных систем.

Темы: войнаВооруженные силыреформы
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