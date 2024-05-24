ОВА: Росіяни знову атакують Харків та область, у місті пролунав вибух
П'ятниця, 24 травня 2024, 17:15
24 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові знову атакують Харків та область. За словами мера міста, під час повітряної тривоги у Харкові лунав вибух.
Джерело: Терехов, Синєгубов, Повітряні сили, мапа тривог
Деталі: Мер міста повідомив, що у Харкові було чутно вибух. Це підтвердив очільник Харківської ОВА та закликав містян бути обережними.
Раніше повітряники повідомили проактивність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
О 17.00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.
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