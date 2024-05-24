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ОВА: Росіяни знову атакують Харків та область, у місті пролунав вибух

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 травня 2024, 17:15
ОВА: Росіяни знову атакують Харків та область, у місті пролунав вибух
Знімок мапи повітряних тривог

24 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові знову атакують Харків та область. За словами мера міста, під час повітряної тривоги у Харкові лунав вибух.

Джерело: Терехов, Синєгубов, Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: Мер міста повідомив, що у Харкові було чутно вибух. Це підтвердив очільник Харківської ОВА та закликав містян бути обережними.

Раніше повітряники повідомили проактивність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

О 17.00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.

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Теми: ХарківХарківська область
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