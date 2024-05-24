ОВА: Россияне снова атакуют Харьков и область, в городе прогремел взрыв

24 мая председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские военные снова атакуют Харьков и область. По словам мэра города, во время воздушной тревоги в Харькове раздавался взрыв.

Источник: Терехов, Синегубов, Воздушные силы, карта тревог

Детали: Мэр города сообщил, что в Харькове был слышен взрыв. Это подтвердил глава Харьковской ОВА и призвал горожан быть осторожными.

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Ранее воздушники сообщили проактивность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.

В 17.00 на Харьковщине объявили воздушную тревогу.