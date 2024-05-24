Саміт НАТО наступного року відбудеться влітку в Гаазі
Пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомила, що саміт НАТО влітку 2025 року прийматиме нідерландське місто Гаага.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, саміт відбудеться у конференц-центрі Всесвітній форум у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.
"Ми вдячні Нідерландам за те, що вони погодились вперше прийняти у себе цю зустріч", – додав він.
Столтенберг зазначив, що на саміті лідери країн-членів ухвалять рішення щодо подальшої адаптації та зміцнення Альянсу середовища безпеки, "яке швидко змінюється".
Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот та мер Гааги Ян ван Занен також підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО у п'ятницю.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомили, що уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту. Фактичні витрати, ймовірно, будуть вищими.
- Також зазначили, що потенційно нинішній очільник уряду Нідерландів Марк Рютте може провести свій перший саміт на посаді генерального секретаря НАТО у своєму рідному місті.
- Марк Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.
- Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.
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