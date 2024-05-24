Саммит НАТО в следующем году состоится летом в Гааге
Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что саммит НАТО летом 2025 года будет принимать нидерландский город Гаага.
Источник: "Европейская правда"
Детали: По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, саммит состоится в конференц-центре Всемирный форум в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.
"Мы благодарны Нидерландам за то, что они согласились впервые принять у себя эту встречу", - добавил он.
Столтенберг отметил, что на саммите лидеры стран-членов примут решение о дальнейшей адаптации и укреплении Альянса среды безопасности, "которая быстро меняется".
Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен также подтвердили дату и место проведения саммита НАТО в пятницу.
Предистория:
- Ранее СМИ сообщили, что правительство Нидерландов выделило 75 млн евро на организацию саммита. Фактические расходы, вероятно, будут выше.
- Также отметили, что потенциально нынешний глава правительства Нидерландов Марк Рютте может провести свой первый саммит на посту генерального секретаря НАТО в своем родном городе.
- Марк Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.
- Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.
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