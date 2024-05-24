Саммит НАТО в следующем году состоится летом в Гааге

Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что саммит НАТО летом 2025 года будет принимать нидерландский город Гаага.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, саммит состоится в конференц-центре Всемирный форум в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.

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"Мы благодарны Нидерландам за то, что они согласились впервые принять у себя эту встречу", - добавил он.

Столтенберг отметил, что на саммите лидеры стран-членов примут решение о дальнейшей адаптации и укреплении Альянса среды безопасности, "которая быстро меняется".

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен также подтвердили дату и место проведения саммита НАТО в пятницу.

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Предистория:

Ранее СМИ сообщили, что правительство Нидерландов выделило 75 млн евро на организацию саммита. Фактические расходы, вероятно, будут выше.

Также отметили, что потенциально нынешний глава правительства Нидерландов Марк Рютте может провести свой первый саммит на посту генерального секретаря НАТО в своем родном городе.

Марк Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.

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