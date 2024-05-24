На Донеччині окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили

Під ударами Росії 24 травня опинились Бахмутський, Краматорський та Покровський райони на Донеччині, внаслідок цього смертельні поранення отримали троє людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "В м. Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо, ворог застосував РСЗВ й ствольну артилерію.

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Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого від влучання засобу ураження будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району".

Деталі: Внаслідок російських обстрілів відомо також про двох поранених мешканців с. Новожеланне та м. Красногорівки. 38-річна жінка і 41-річний чоловік перебувають у лікарні з осколковими пораненнями.