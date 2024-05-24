Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Донеччині окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили

Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 19:24
На Донеччині окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили
Наслідки російського обстрілу Донеччини. Фото - Донецька обласна прокуратура

Під ударами Росії 24 травня опинились Бахмутський, Краматорський та Покровський райони на Донеччині, внаслідок цього смертельні поранення отримали троє людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "В м. Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо, ворог застосував РСЗВ й ствольну артилерію.

Реклама:

Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого від влучання засобу ураження будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району".

Деталі: Внаслідок російських обстрілів відомо також про двох поранених мешканців с. Новожеланне та м. Красногорівки. 38-річна жінка і 41-річний чоловік перебувають у лікарні з осколковими пораненнями.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині через обстріли зупинялася шахта, під землею залишалися 160 працівників
DeepState: Росіяни просунулися біля Часового Яру
Окупанти вдарили авіабомбою по Торецькій громаді: постраждали 3 цивільних
Останні новини
15:06
футбол"Барселона" призначила новим головним тренером екснаставника збірної Німеччини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: