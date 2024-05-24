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В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще двоих ранили

Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 19:24
В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще двоих ранили
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото - Донецкая областная прокуратура

Под ударами России 24 мая оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы Донецкой области, в результате этого смертельные ранения получили три человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "В г. Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет. Предварительно, враг применил РСЗО и ствольную артиллерию.

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Кроме того, войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на с. Зеленое поле Ильиновской территориальной общины. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района.

Детали: В результате российских обстрелов известно также о двух раненых жителях с. Новожелание и г. Красногоровка. 38-летняя женщина и 41-летний мужчина находятся в больнице с осколочными ранениями.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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