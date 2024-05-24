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"Укрінформ" очолив військовий журналіст Череватий

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 20:24
Укрінформ очолив військовий журналіст Череватий
Сергій Череватий, фото: Facebook

Генеральним директором національного інформаційного агентства "Укрінформ" призначили військового журналіста та кандидата політичних наук Сергія Череватого, який обіймав посаду речника Східного угруповання ЗСУ. Попередній очільник агентства Олексій Мацука знаходився на цій посаді близько півроку.

Джерело: т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у Facebook, Олексій Мацука у Facebook

Пряма мова Карандєєва: "Агентство "Укрінформ" є складовою державної системи іномовлення України. Сьогодні, у воєнний час, головним його завданням є висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави".

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Деталі: За його словами, Череватий - авторитетний військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник, кандидат політичних наук.

"Впевнений, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань", - зазначив Карандєєв.

Він також подякував за роботу Мацуці, який обіймав цю посаду від листопада 2023 року.

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У свою чергу Мацука подякував колегам "за чудові місяці плідної роботи". "Це було не просто, але все заради перемоги. Ще раз дякую за неоціненний досвід", - написав він.

Нагадаємо:

  • Сергій Череватий з квітня 2024 року - начальник кафедри військової журналістики військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Олексія Мацуку призначили на посаду генерального директора "Укрінформу" 9 листопада минулого року.

Теми: медіа
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