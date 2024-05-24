"Укринформ" возглавил военный журналист Череватый
Генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" назначили военного журналиста и кандидата политических наук Сергея Череватого, который занимал должность спикера Восточной группировки ВСУ. Предыдущий глава агентства Алексей Мацука находился на этой должности около полугода.
Источник: и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в Facebook, Алексей Мацука в Facebook
Прямая речь Карандеева: "Агентство "Укринформ" является составляющей государственной системы иновещания Украины. Сегодня, в военное время, главной его задачей является освещение в международном информационном пространстве украинского сопротивления и сосредоточение мирового внимания на вопросах поддержки нашего государства".
Детали: По его словам, Череватый - авторитетный военный журналист, спикер Восточной группировки ВСУ, полковник, кандидат политических наук.
"Уверен, что новый руководитель усилит эффективность агентства и организует его работу в соответствии с актуальными задачами", - отметил Карандеев.
Он также поблагодарил за работу Мацуку, который занимал эту должность с ноября 2023 года.
В свою очередь Мацука поблагодарил коллег "за прекрасные месяцы плодотворной работы". "Это было не просто, но все ради победы. Еще раз спасибо за бесценный опыт", - написал он.
Напомним:
- Сергей Череватый с апреля 2024 года - начальник кафедры военной журналистики военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Алексея Мацуку назначили на должность генерального директора "Укринформа" 9 ноября прошлого года.