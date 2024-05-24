"Укринформ" возглавил военный журналист Череватый

Генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" назначили военного журналиста и кандидата политических наук Сергея Череватого, который занимал должность спикера Восточной группировки ВСУ. Предыдущий глава агентства Алексей Мацука находился на этой должности около полугода.

Источник: и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в Facebook, Алексей Мацука в Facebook

Прямая речь Карандеева: "Агентство "Укринформ" является составляющей государственной системы иновещания Украины. Сегодня, в военное время, главной его задачей является освещение в международном информационном пространстве украинского сопротивления и сосредоточение мирового внимания на вопросах поддержки нашего государства".

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Детали: По его словам, Череватый - авторитетный военный журналист, спикер Восточной группировки ВСУ, полковник, кандидат политических наук.

"Уверен, что новый руководитель усилит эффективность агентства и организует его работу в соответствии с актуальными задачами", - отметил Карандеев.

Он также поблагодарил за работу Мацуку, который занимал эту должность с ноября 2023 года.

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В свою очередь Мацука поблагодарил коллег "за прекрасные месяцы плодотворной работы". "Это было не просто, но все ради победы. Еще раз спасибо за бесценный опыт", - написал он.

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