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В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 20:26
В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ
Скриншот - alerts.in.ua

Ввечері 24 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Оновлено: О 20:45 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги. Вона тривала 26 хвилин.

Що передувало: 

Удень 24 травня влада України оголошувала тривогу по всій території країни через зліт Міг-31 К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала трохи більше 20 хв.

Теми: повітряна тривога
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