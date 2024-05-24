В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ

Ввечері 24 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Оновлено: О 20:45 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги. Вона тривала 26 хвилин.

Що передувало:

Удень 24 травня влада України оголошувала тривогу по всій території країни через зліт Міг-31 К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала трохи більше 20 хв.