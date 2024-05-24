В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ
Пятница, 24 мая 2024, 20:26
Вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
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Обновлено: В 20:45 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги. Она продолжалась 26 минут.
Что предшествовало:
Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.