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В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ

Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 20:26
В Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ
Скриншот - alerts.in.ua

Вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"

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Обновлено: В 20:45 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги. Она продолжалась 26 минут.

Что предшествовало: 

Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.

Темы: воздушная тревога
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