Німеччина у п′ятницю передала Україні ще одну систему IRIS-T - ЗМІ

У п’ятницю Україна нібито отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

Джерело: Spiegel з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Ці німецькі системи, досить нова розробка, довели свою високу ефективність під час прикриття від атак з повітря великих українських міст і критичної інфраструктури.

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