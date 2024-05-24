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Німеччина у п′ятницю передала Україні ще одну систему IRIS-T - ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 20:46
Німеччина у п′ятницю передала Україні ще одну систему IRIS-T - ЗМІ
Фото: Getty Images

У п’ятницю Україна нібито отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

Джерело: Spiegel з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Ці німецькі системи, досить нова розробка, довели свою високу ефективність під час прикриття від атак з повітря великих українських міст і критичної інфраструктури. 

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Передісторія:

  • В середині місяця посол Німеччини в Україні казав, що ще одну IRIS-T мають передати до кінця травня. 
  • Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS. Проте викликом є не лише виготовлення систем у такій кількості, як вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів – виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.
  • Нагадаємо, у четвер Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнаППО
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