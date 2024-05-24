Германия в пятницу передала Украине еще одну систему IRIS-T - СМИ

В пятницу Украина якобы получила от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.

Источник: Spiegel со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда"

Эти немецкие системы, достаточно новая разработка, доказали свою высокую эффективность во время прикрытия от атак с воздуха крупных украинских городов и критической инфраструктуры.

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