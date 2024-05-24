Германия в пятницу передала Украине еще одну систему IRIS-T - СМИ
Пятница, 24 мая 2024, 20:46
В пятницу Украина якобы получила от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.
Источник: Spiegel со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда"
Эти немецкие системы, достаточно новая разработка, доказали свою высокую эффективность во время прикрытия от атак с воздуха крупных украинских городов и критической инфраструктуры.
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Предистория:
- В середине месяца посол Германии в Украине говорил, что еще одну IRIS-T должны передать до конца мая.
- В целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS.
- Однако вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, как они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков – производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.
- Напомним, в четверг Берлин сообщил о новой партии переданной Украине военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.