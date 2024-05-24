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Авіація Сил оборони вразила 16 районів зосередження окупантів – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 21:05
Авіація Сил оборони вразила 16 районів зосередження окупантів – Генштаб
Фото - 16 ОБрАА "Броди"

Українська авіація 24 травня вразила 16 районів зосередження особового складу армії РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни зросла до 77. Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати нашу оборону, сточують у цих спробах свій наступальних потенціал.

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Українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога. Наша авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об'єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району".

Деталі: У відомстві звітують, що на Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку на даний час відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень.

Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять: у живій силі – 25 осіб убитими й пораненими, в озброєнні та військовій техніці – шість одиниць.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша.

Теми: авіаГенштаббойові дії
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