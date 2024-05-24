Авиация Сил обороны поразила 16 районов сосредоточения окупантов - Генштаб

Украинская авиация 24 мая поразила 16 районов сосредоточения личного состава армии РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток количество боевых столкновений на фронте российско-украинской войны возросло до 77. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону, стачивают в этих попытках свой наступательный потенциал".

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Украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага. Наша авиация в течение дня поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских окупантов. Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.

Детали: В ведомстве отчитываются, что на Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанская напряженная, но контролируемая силами обороны. Российская армия сегодня развязала по этому населенному пункту воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник избивал по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

В Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 18 с начала дня.

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На Краматорском направлении сейчас происходит один бой. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе – 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике – шесть единиц.

На Покровском направлении произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая.