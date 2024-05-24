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Зеленський: Путін без брехні ніхто, він боїться того, що може дати Саміт миру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 21:49
Зеленський: Путін без брехні ніхто, він боїться того, що може дати Саміт миру
Володимир Зеденський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що формат Саміту миру не дозволить правителю Росії Володимиру Путіну брехати, тому лідер Кремля боїться того, що може дати цей захід.

Джерело: звернення Зеленського 24 травня

Пряма мова: "Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки".

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Деталі: Зеленський переконаний, що Росії нічого протиставити світовій більшості. За його словами, незважаючи на свою брехню, Путін залежить у тому числі міжнародного оточення.

Президент зазначив, що ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого російського агресора.

"Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", - сказав Зеленський.

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Він також подякував всім у світі, хто допомагає з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.

Теми: ЗеленськийРосіяПутінвійна
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