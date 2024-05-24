Зеленський: Путін без брехні ніхто, він боїться того, що може дати Саміт миру
Президент Володимир Зеленський вважає, що формат Саміту миру не дозволить правителю Росії Володимиру Путіну брехати, тому лідер Кремля боїться того, що може дати цей захід.
Джерело: звернення Зеленського 24 травня
Пряма мова: "Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки".
Деталі: Зеленський переконаний, що Росії нічого протиставити світовій більшості. За його словами, незважаючи на свою брехню, Путін залежить у тому числі міжнародного оточення.
Президент зазначив, що ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого російського агресора.
"Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", - сказав Зеленський.
Він також подякував всім у світі, хто допомагає з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.