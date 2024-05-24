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Зеленский: Путин без лжи никто, он боится того, что может дать Саммит мира

Станислав ПогориловПятница, 24 мая 2024, 21:49
Зеленский: Путин без лжи никто, он боится того, что может дать Саммит мира
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что формат Саммита мира не позволит правителю России Владимиру Путину врать, поэтому лидер Кремля боится того, что может дать это мероприятие.

Источник: обращение Зеленского 24 мая

Прямая речь: "Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать Саммит. Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности".

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Детали: Зеленский убежден, что России нечего противопоставить мировому большинству. По его словам, несмотря на свою ложь, Путин зависит в том числе от международного окружения.

Президент отметил, что никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого российского агрессора.

"Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил всех в мире, кто помогает с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе.

Темы: ЗеленскийРосcияПутинвойна
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