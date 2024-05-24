Зеленский: Путин без лжи никто, он боится того, что может дать Саммит мира
Президент Владимир Зеленский считает, что формат Саммита мира не позволит правителю России Владимиру Путину врать, поэтому лидер Кремля боится того, что может дать это мероприятие.
Источник: обращение Зеленского 24 мая
Прямая речь: "Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать Саммит. Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности".
Детали: Зеленский убежден, что России нечего противопоставить мировому большинству. По его словам, несмотря на свою ложь, Путин зависит в том числе от международного окружения.
Президент отметил, что никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого российского агрессора.
"Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил всех в мире, кто помогает с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе.