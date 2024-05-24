США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону

Деталі: Це вже п'ятий пакет безпекової допомоги з моменту ухвалення в Конгресі законопроєкту про іноземне фінансування України та союзників і підписання його президентом Джо Байденом.

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До нового пакета американської військової допомоги увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

cтрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї і гранати;

Боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше новий пакет допомоги від США у розмірі 275 мільйонів доларів анонсували ЗМІ.

Додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю США.

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Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на суму майже 51 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.