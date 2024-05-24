США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $275 миллионов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона

Детали: Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.

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В новый пакет американской военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее новый пакет помощи от США в размере 275 миллионов долларов анонсировали СМИ.

Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.

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Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.