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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 22:11
Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T
IRIS-T. Фото - Getty Images

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву від імені міністра оборони Бориса Пісторіуса в офіційному X (Twitter) Міноборони Німеччини

Деталі: Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спершу опублікували німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну IRIS-T - систему, що довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні.

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"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", – заявив Пісторіус.

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Він наголосив, що російські повітряні удари продовжують руйнувати українську критичну інфраструктуру і вбивати людей. 

"Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право", – додав міністр оборони Німеччини.

Зазначимо, повідомлень про "нещодавно переданий Patriot" офіційно не з’являлося. В середині травня Пісторіус згадував, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще один Patriot та що українські фахівці, які будуть з ним працювати, почали навчання

У четвер 23 травня Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.

Теми: НімеччинаППОзброядопомога Україні
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