Германия официально подтвердила передачу Украине еще одной системы ПВО IRIS-T
Правительство Германии официально подтвердило, что передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление от имени министра обороны Бориса Писториуса в официальном X (Twitter) Минобороны Германии
Детали: Борис Писториус подтвердил информацию, которую сначала опубликовали немецкие СМИ со ссылкой на источники, что Украина получила от Германии еще одну IRIS-T – систему, которая показала высокую эффективность в "боевом крещении" в Украине.
"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS – сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно немецкой промышленностью", – заявил Писториус.
Die Bundesregierung hat der #Ukraine eine weitere Feuereinheit IRIS-T geliefert, die heute in der Ukraine ankam. #StandwithUkraine #Luftverteidigung pic.twitter.com/VbrFWzyo5n— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 24, 2024
Он подчеркнул, что российские воздушные удары продолжают разрушать украинскую критическую инфраструктуру и убивать людей.
"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, которая нарушает международное право", – добавил министр обороны Германии.
Отметим, сообщений о "недавно переданном Patriot" официально не появлялось. В середине мая Писториус упоминал, что Германия пообещала передать Украине еще один Patriot и что украинские специалисты, которые будут с ним работать, начали обучение.
Напомним, в четверг Берлин сообщил о новой партии переданной Украине военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.