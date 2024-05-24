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Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки

Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 травня подякував США за новий пакет військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів.

Джерело: Зеленський у Х (Twitter)

Деталі: Глава держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет, до якого увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь.

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Пряма мова: "Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади.

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Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші нації. Щоб захистити її, нам потрібна подальша потужна підтримка з боку Сполучених Штатів та інших союзників".

Що передувало: 

США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, мінометні міни.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніСША
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