Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки

Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 мая поблагодарил США за новый пакет военной помощи общей стоимостью 275 миллионов долларов.

Источник: Зеленский у Х (Twitter)

Детали: Глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и обе партии, а также американский народ за новый пакет, в который вошли крайне необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие виды вооружений.

Реклама:

Прямая речь: "Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я собственными глазами увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины.

ВИДЕО ДНЯ

Свобода – это ценность, которой дорожат обе наши нации. Чтобы защитить ее, нам нужна мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов и других союзников".

Что предшествовало: 

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 275 миллионов долларов. В него в частности вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные мины.

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Путин без лжи никто, он боится того, что может дать Саммит мира
Зеленский: ВСУ взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковщины, куда зашли оккупанты
Не легитимно "избранный" Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Последние новости
15:23
Эпидемия близорукости: какие методы предлагают ученые для профилактики заболевания у детей
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:21
Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: