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Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

Олена ІвашківСубота, 25 травня 2024, 01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. 

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю виданню The Economist

Пряма мова: "Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист".

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Деталі: Столтенберг зазначив, що росіяни продовжуватимуть тиснути і завойовувати незначні позиції та готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки.

Очільник НАТО також дорікнув європейським союзникам, які пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів: "Ми не бачили нічого близького до цього".

Столтенберг визнав ризик ескалації. За його словами, завдання полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі". Але він підкреслив різницю між постачанням зброї, навчанням і військовими діями: "Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ". 

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Він також прокоментував пропозицію розмістити війська в Україні, якщо її уряд звернеться з відповідним проханням, ідею, яку відстоює президент Франції Еммануель Макрон: "Це не є планом... Ми не маємо жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета... була подвійною: підтримати Україну, як ми це робимо, але також гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт".

Передісторія:

  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
  • Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.
  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Теми: НАТО
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