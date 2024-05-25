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Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

Алена ИвашкивСуббота, 25 мая 2024, 01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России. 

Источник: Столтенберг в интервью изданию The Economist

Прямая речь: "Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту".

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Детали: Столтенберг отметил, что россияне будут продолжать давить и завоевывать незначительные позиции и готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения.

Глава НАТО также упрекнул европейских союзников, которые пообещали один миллион артиллерийских снарядов: "Мы не видели ничего близкого к этому".

Столтенберг признал риск эскалации. По его словам, задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе". Но он подчеркнул разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями: "Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело". 

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Он также прокомментировал предложение разместить войска в Украине, если ее правительство обратится с соответствующей просьбой, идею, которую отстаивает президент Франции Эммануэль Макрон: "Это не является планом... Мы не имеем никакого намерения отправлять наземные войска НАТО в Украину, потому что наша цель... была двойной: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт".

Предыстория:

  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.
  • Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.
  • Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Темы: НАТО
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