Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России.

Источник: Столтенберг в интервью изданию The Economist

Прямая речь: "Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту".

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Детали: Столтенберг отметил, что россияне будут продолжать давить и завоевывать незначительные позиции и готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения.

Глава НАТО также упрекнул европейских союзников, которые пообещали один миллион артиллерийских снарядов: "Мы не видели ничего близкого к этому".

Столтенберг признал риск эскалации. По его словам, задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе". Но он подчеркнул разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями: "Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело".

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Он также прокомментировал предложение разместить войска в Украине, если ее правительство обратится с соответствующей просьбой, идею, которую отстаивает президент Франции Эммануэль Макрон: "Это не является планом... Мы не имеем никакого намерения отправлять наземные войска НАТО в Украину, потому что наша цель... была двойной: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт".

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