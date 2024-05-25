У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
Субота, 25 травня 2024, 02:26
У ніч на суботу через влучання у Слобідському районі Харкова був частково зруйнований ліцей.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram
Деталі: За його словами, також пошкоджена прилегла багатоповерхівка і кілька авто.
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Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.
Доповнено о 7.15: Терехов повідомив, що внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.
Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.
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Нагадаємо:
- У ніч на суботу близько опівночі у Харкові пролунала серія вибухів.