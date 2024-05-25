В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
Суббота, 25 мая 2024, 02:26
В ночь на субботу из-за попадания в Слободском районе Харькова был частично разрушен лицей.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: По его словам, также повреждена близлежащая многоэтажка и несколько авто.
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Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Дополнено в 7.15: Терехов сообщил, что в результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание учреждения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости.
Информация о погибших и раненых не поступала.
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Напомним:
- В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремела серия взрывов.