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В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей

Алена ИвашкивСуббота, 25 мая 2024, 02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на субботу из-за попадания в Слободском районе Харькова был частично разрушен лицей.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: По его словам, также повреждена близлежащая многоэтажка и несколько авто.  

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Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Дополнено в 7.15: Терехов сообщил, что в результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание учреждения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. 

Информация о погибших и раненых не поступала.

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Напомним: 

  • В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремела серия взрывов.

Темы: Харьковобстрелвойна
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